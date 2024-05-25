【弁財天座像】仏像 弁才天 大黒天 不動明王 仏教美術 開運 金運

木彫極彩色の弁財天座像です。目に玉眼がはめられているなどかなり凝った作りです。平安末期の公家、藤原師長が祀っていた念持仏の写しを参考にしたものと思われます。作者不詳です。詳細は画像にてご確認ください。部屋が手狭で置ききれないので出品致します。どうぞよろしくお願い致します。サイズは以下の通りです。縦３８×横２２×奥行１７.５ｃｍ素材···木彫主題···仏像・神像