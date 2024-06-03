正規品 FOTI TRUCKER CAP クロムハーツ

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割と新作なのであまり出回っていないと思いますインボイス付き2023/2月名古屋クロムハーツ店にて購入です5回程着用しました着用しなくなったので出品かなり値下げしてるので早い者勝ちです7枚目タグに少しピンクの汚れありクロムハーツキャップCAPシルバー925youtuber