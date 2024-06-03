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正規品 FOTI TRUCKER CAP クロムハーツ
商品番号 B11878580520
商品名

正規品 FOTI TRUCKER CAP クロムハーツ
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 16,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

割と新作なのであまり出回っていないと思いますインボイス付き2023/2月名古屋クロムハーツ店にて購入です5回程着用しました着用しなくなったので出品かなり値下げしてるので早い者勝ちです7枚目タグに少しピンクの汚れありクロムハーツキャップCAPシルバー925youtuber
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