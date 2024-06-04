

新品 日本製 BKバックル 40mm 栃木レザーベルト ショルダー 黒 ブラック | フリマアプリ ラクマ



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JUN COMPANYオリジナルデザインバックル付き栃木レザーベルト オイル多脂革 【ブラック】40ｍｍ



栃木オイル多脂革レザーベルト 【ブラック】40mm ／付属バックルなし ベルト帯のみ



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JUN COMPANYオリジナルデザインバックル付き栃木レザーベルト オイル多脂革 【ブラック】40ｍｍ



栃木レザーベルト オイル多脂革 35ｍｍ タンディレザーローラーバックル付きベルト【ブラック】

■日本屈指の栃木レザー社の上質なベジタブルタンニングレザー(通称ヌメ革)を使用したショルダーベルト。肩(ショルダー)の部位の革でシワ感が特徴のある同じ柄は二つと無い唯一無二のオリジナルになります。厚身も約5mm有り極厚でとても希少価値の高い革です。日本の70年以上歴史のある工房で熟練の職人さんが丁寧に仕上げています。☆茶芯ですのでエイジングされるとさらに渋さが増します！☆メンズ・レディース対応☆栃木レザー社赤タグ付ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー日本製カラー／黒 ブラック巾／40mm素材／牛革(ヌメ革)■下記の4サイズの中からお選び下さい■ウエストサイズ0(80cm)ウエストサイズ1(85cm)※在庫切れですウエストサイズ2(90cm)ウエストサイズ3(95cm)※最後の写真参照※お手持ちのベルトのバックルピンの先から使用している穴の長さを測って頂くことをお薦めいたします。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー☆バックルはホック止めですので取り外し可能⚠️天然皮革ですので多少の血筋(血管)、しわ、生前に付いた傷等ある場合がございますのでご理解の程宜しくお願いします。※ご購入の際は赤タグの説明をお読み下さい。■その他のベルトはこちらでご覧頂けます■#BGベルト#ベルト#一枚革#厚革#牛革#本革#ヌメ革#レザー#日本製#メイドインジャパン#madeinjapan#お祝い#イベント#ギフト#誕生日#クリスマス#プレゼント#入学祝い#進学祝い#ギフト#母の日#父の日#敬老の日#バレンタインデー#ホワイトデー#就職祝い#冠婚葬祭#メンズ#男性#男性用#紳士#紳士用#大人#ビジネスマン#お父さん#父親#彼氏#おじいちゃん#祖父#社会人#大学生#高校生#mens#レディース#女性#女性用#婦人#婦人用#大人#OL#お母さん#母親#彼女#おばあちゃん#祖母#ladys#プライベート#ビジネス#お買い物#旅行#会社#オフィス#手作り#ハンドメイド#職人#おしゃれ#かっこいい#お洒落#人気#お手頃#安い#人気商品#コストパフォーマンス#カジュアル#レトロ#ビンテージ#ミリタリー#エイジング#経年変化#茶芯