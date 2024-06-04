エムピウ　ミッレフォッリエII P25 ブスケットダークブラウン

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millefoglieⅡP25BUSCHETOBU.darkbrownブスケット ダークブラウン希少なイタリアの「BUSCHETO」シリーズの天然革は特に他のエムピウの本革と違う素材で質感や艶があり、透明感のある独自の表情が見られます。財布の内側がダークなカラーはシックな印象が好みの方に大人気なシリーズです。◆ブランド:m+エムピウ◆アイテム名：ミッレフォッリエIIP25◆色︰ダークブラウン◆サイズ:H2.5cm×W11cm×D8.5cm◆重量：100g◆状態：新品未使用、撮影時開封のみ◆素材：皮革ブスケット（イタリア製タンニン鞣し皮）（内装：ピッグレザー、裏地：綿）◆付属品：化粧箱、ギャランティカード新品未使用品ですが、皮特有の初期的な傷やアタリなどは予めご理解ください。またこのシリーズ特有の血筋ムラ等ありますが唯一無二ということでご理解頂けたらと思います。この商品にも血筋が確認できます。商品写真はモニター設定、部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、天然素材の為個体差がございますので、予めご了承ください。返品交換、購入後の値下げは承っておりません。NCNRでお願いします。要望あればプエブロコニャックも出品します。新品未使用箱カードなし。