【新品未使用】タグ付き　ジョルジオ・アルマーニ　ネクタイ

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商品詳細
新品・未使用のジョルジオ・アルマーニネクタイで出品します。大切な方への贈り物、ご自身へのご褒美の為メーカー:ジョルジオ・アルマーニ品番:3600871P90500036素材:絹カラー:ブラック柄・デザイン:ロゴ(ＧＡ)※箱はありません。※撮影のためにのみ、ビニールから出しています。※新品未使用です！友達からプレゼントで頂いた物になります●発送ネコポスで発送予定#GIORGIOARMANI#ARMANI#ジョルジオ・アルマーニ#ジョルジオアルマーニ#アルマーニ#ネクタイ
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