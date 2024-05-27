16aw 名作 visvim アイリス ライナー ジャケット 中村ヒロキ 着用 ...

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16aw名作visvimIRISLINERJKTビズビムヴィズヴィムアイリスライナージャケットJACKET中村ヒロキ着用BLACKブラック1(71【状態】スレ・キズ等が御座います。（画像にてご確認下さい）【カラー】ブラック【素材】画像の内タグよりご確認ください。【サイズ】1【平置き採寸】【肩幅】38.5cm【脇下身幅】52cm【着丈】67cm【袖丈】60cm素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。