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マルジェラ　リング
商品番号 A26391684853
商品名

マルジェラ　リング
ブランド名 エムエム6メゾンマルジェラ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらの商品メルカリで購入しました。マルジェラ並行輸入品となります。サイズが合わなかったため出品致します。こちら並行輸入品ですので、本物ですかなどの質問受け付けておりません。16号です箱はありません。発送時は梱包して発送しますカラー···シルバー材質···シルバーマルジェラKENZOstussy
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