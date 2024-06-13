24k 18k ペンダントトップ　1/25オンス

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商品詳細
品名：ホースコイン素材:コインK24/枠K18/バチカンK18（刻印あり）本体サイズ:直径31mm(バチカン含まず)バチカンサイズ:10x5x7mm総重量:約9.3g※喜平ネックレス6面50g50cm入ります商品の状態は写真で判断して下さい
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