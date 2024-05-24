【美品】ポールスミス Paul Smith 長財布 ミニラビット ネイビー

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商品詳細
★お値下げ交渉大歓迎✨✨✨✨✨★即購入⭕★無言購入⭕★即発送⭕----------------------------------------------☆外側はシンプルながら内側のミニラビットがアクセントの薄型長財布【ブランド】PaulSmithポールスミス【商品名】長財布ロングウォレットミニラビット【カラー】ネイビー×ブラック【素材】レザー【サイズ】横19cm縦9.5cm厚さ1.5cm※素人採寸のため、若干の誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。【仕様】札入れ×1小銭入れ×1カードポケット×12フリーポケット×4【状態】目立った傷や汚れはなく、全体的に綺麗な状態です。画像にてご確認ください。【購入先】大手ブランドショップ【発送】匿名配送(らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便)で、基本的に24時間以内に発送させていただきます。#ぷりんshopのバッグ一覧はこちら#ぷりんshopのポールスミス一覧はこちら
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