美品大人気希少カラー✨HERMES カードケース 名刺入れ　カルヴィ ブラック

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この度は商品をご覧頂きましてありがとうございます。大人気希少カラー HERMESエルメス ガルヴィ 名刺入れ カードケース2020年に名古屋タカシマヤのHERMESで購入しました。領収書保管してあります。エルメス カルヴィ購入時期:2020年年末色:黒×グリーン 希少カラー付属品:箱、リボン、タカシマヤにて購入証明書(画像まま)こちらの商品は使用品ですので、多少の使用感はありますが使用は2〜3度程度でしたので美品かと思います。状態は綺麗ですが、あくまで中古品の為神経質な方の御入札は御遠慮下さい。商品の状態は、画像での御確認宜しくお願い致します。正規店では、今でも品薄状態の商品です。お探しの方是非宜しくお願い致します。#hermes#calvi#エルメス#希少カラー···ブラック、グリーン