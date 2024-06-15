美品 ヨウジヤマモト old ワイズフォーメン ロゴ ドリズラーブルゾン ...

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商品詳細
閲覧頂きありがとうございます。※コメント無しでの即購入OKです。・YOHJIYAMAMOTOY'sformen・素材:写真[品質表示タグ]にてご確認ください。・カラー:濃紺色ダークネイビー系・サイズ表記3平置き採寸肩幅約50cm身幅約56cm着丈約57cm(後身頃で計測)袖丈約61cm※多少の誤差はご了承ください。※着用感には個人差がございます。身長・体重等おっしゃって頂けても、着用感の予想・返答は難しいですので、ご了承ください。◆状態◆oldアーカイブ品としてはコンディション良好で、特に気になるダメージ等なくこれからまだまだ着用頂けるかと思います。・発送は、送料込/匿名配送/追跡/補償の付いたメルカリ便での発送をしております。・その他、ブランドTシャツやジャケットスウェット90s古着等、様々出品しております。ぜひプロフィールよりご覧くださいませ。ヨウジヤマモトプールオムワイズフォーメンスウィングトップブルゾンアウター素材···ウールジップ・ボタン···ジップアップ
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