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美品　90s USA製　企業物　メッシュキャップ
商品番号 K76641679055
商品名

美品　90s USA製　企業物　メッシュキャップ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

USA製メッシュキャップになります。カラー　ブラック　サイズ　55から60センチくらいまでツバの長さ　7.5センチ【コンディション】汚れ、汗シミはありません。べたつき、匂いはありません。色褪せはありません。壊れ、ダメージはありません。年代を考慮すれば美品の部類かと思います。その他使用上不具合はございません。神経質な方はご遠慮ください。※ヴィンテージ品になりますのでご理解ある方でお願い致します。・ネコポスでの発送となります。気になる方はプラス500円で60サイズで発送致しますナイキ、アディダス、リーボック、stussy、ラファイエット、USA製、80s、90s、プーマ、チャンピオン、ノースフェイス、ラルフローレン、スケート、ニューエラ、バンズ、beams、シュプリーム、supreme、ユナイテッドアローズ、レッドウィング、コロンビア、パタゴニアロッキーマウンテン、シュガーケーン、フェローズ、リアルマッコイズ、ドライボーンズ、ドゥニーム、アディダス、stussy、USA製、80s、90s、チャンピオン、ノースフェイス、ラルフローレン、フルカウント、ウエアハウス、バズリクソンズレッドウイング、ホワイツ、AVIREX、ミリタリー、40s、50s、60s、ビンテージ、チペワ、アメカジ、ALPHA、リーバイス、ナイキコロンビア、chums、LLbean、キャンプ、登山、コールマン、グレゴリー、マムート、phatee、モンベル、アークテリクス、ヘリーハンセン、焚き火、グラミチ、マーモット、山と道、スノーピーク、メキシカンパーカー、ポロカントリー、RRL、茶タグ、テールメイト、ジュディーオーガー好きな方にもおすすめです。1点物につき、早いもの勝ち、即購入OKになります。値下げ交渉は金額をご提示の上コメントください。大幅な値下げ交渉はブロック対象となります。また、取り置きはいたしませんのであらかじめご了承ください。
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