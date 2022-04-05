ロンハーマン ラルフローレン キャップ

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商品詳細
ロンハーマンの店舗にて購入致しましたラルフローレンのキャップです。10周年記念モデルです。カラーはブラックです。それなりに着用しましたので使用感があります。自宅保管の中古ですので神経質な方は購入をお控え下さい。宜しくお願い致します。
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