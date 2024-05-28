◆感謝価格◆希少品◆ポールスミス◆シルバー925リング◆

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ご覧頂きありがとうございます。プロフィール確認宜しくお願い致します。◆感謝価格で送料込み8000円から7500→7000→6000→5500→4500→4000円に致します。◆ポールスミス◆シルバー925◆ヴィンテージリングの出品です。◆アンティーク、ヴィンテージな雰囲気でPSのロゴがレトロな感じです。◆状態は、素材特有の個体差や多少のスレキズ、経年変化等はご了承ご理解の程宜しくお願い致します。＊画像確認宜しくお願い致します＊＊ポールスミス、PS、シルバー925、ヴィンテージ、アンティークのリングをお探しの方にオススメです。宜しくお願い致します。