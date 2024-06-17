ベネトン　財布　新品購入後使用2日間　内外共に本革製です。

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コメント欄入力前にプロフ必読でお願いします。 当方8月に新品購入しましたが、何となく当方には合わないため販売する事にしました。製品は内外共に本革製品です。当方は2日間しか使用していなく、小銭も入れずにカードケースとして使用しました。傷汚れはありません。カード収納箇所は12枚、他に6箇所カードが入るポケットがあります。 ヤマト運輸、コンパクトでの発送を予定してます。財布形···二つ折り柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···本革