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ベネトン　財布　新品購入後使用2日間　内外共に本革製です。
商品番号 S76288633986
商品名

ベネトン　財布　新品購入後使用2日間　内外共に本革製です。
ブランド名 ベネトン
特別価格 税込 1,892 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コメント欄入力前にプロフ必読でお願いします。　当方8月に新品購入しましたが、何となく当方には合わないため販売する事にしました。製品は内外共に本革製品です。当方は2日間しか使用していなく、小銭も入れずにカードケースとして使用しました。傷汚れはありません。カード収納箇所は12枚、他に6箇所カードが入るポケットがあります。　ヤマト運輸、コンパクトでの発送を予定してます。財布形···二つ折り柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···本革
http://narcologia.ru/goods/providence299694.html
http://narcologia.ru/goods/peroration633315.html
http://narcologia.ru/goods/preference409538.html
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