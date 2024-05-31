65NV パイソン 長財布ヘビ革 L字ラウンドファスナー ネイビー 紺 ...

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人気のL字ラウンドファスナータイプです。外側のファスナーポケットにはマチがあり、実用的です。メンズレディースともに人気のデザインです。※内生地の色、素材、ファスナートップのデザイン等は入荷時期により画像と異なる場合がございます。お気になられる方は必ず事前にご確認ください。………………………………………………【色】ネイビー(紺)【素材】表：パイソン 内側：ナイロン生地【サイズ】約20センチ×9.5センチ【仕様】カードポケット×14他ポケット×2札入れオープンタイプ小銭入れ外側ファスナーポケット×１【付属品】保存袋・紙タグ（箱は付属しません）………………………………………………メンズ財布レディース財布ユニセックス男女兼用メンズ長財布レディース長財布小銭パイソン本革革蛇ヘビへび蛇皮ヘビ皮財布形···長財布素材···本革敬老の日 男女兼用 ユニセックス 父の日 縁起 開運 金運