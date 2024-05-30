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- ビンテージ パタゴニア グリセード ジャケット プルオーバー USA製
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商品詳細
カラー：パープルサーモンピンク素材：ナイロンポリエステルサイズ表記：Ｍ肩幅：52ｃｍ身幅：58ｃｍ着丈：69ｃｍ袖丈：60ｃｍ(誤差のある場合があります)状態:リペア跡、多少の使用感あり。
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