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オールド　リング　レッドオニキス
商品番号 K56762128159
商品名

オールド　リング　レッドオニキス
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 3,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に、渋谷の古着屋さんにて13000円で購入しました。レッドオニキスと説明があった気がします。シルバー925の刻印があります。カッコよくもあり、可愛らしさもある華のあるリングです。あらゆるファッションに馴染むと思います。
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