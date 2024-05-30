オールド　リング　レッドオニキス

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商品詳細
数年前に、渋谷の古着屋さんにて13000円で購入しました。レッドオニキスと説明があった気がします。シルバー925の刻印があります。カッコよくもあり、可愛らしさもある華のあるリングです。あらゆるファッションに馴染むと思います。
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http://narcologia.ru/goods/smear33404.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi620047.html
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