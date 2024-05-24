840 ポールスミス　スーツセット　裏地花柄　M グレー

無言購入OK！値下げコメント大歓迎！お気軽にお声掛けください！⚠️他サイトにも出品しておりますので突然ページを削除することがあります、ご了承ください〜〜当ページをご覧頂きありがとうございます❗️〜〜■ブランドポールスミスPaulSmith■素材・表地ウール100%・裏地キュプラ100%■状態・多少の使用感はございますが目立つ傷汚れはありません。ジャケットの脇部にクリーニングで落ちそうな薄いシミがあります。(画像10枚目)■サイズ(cm)○ジャケット表記：M着丈・・・・・・73肩幅・・・・・・41身幅・・・・・・47袖丈・・・・・・61○スラックス表記:Mウエスト・・・・38わたり幅・・・・31股下・・・・・・63すそ幅・・・・・20.5サイズ違いによる返品は受け付けません。サイズ表記はあくまでも目安です。必ず上記採寸を参考にして下さい。■カラー グレー灰色他にもセットアップスーツ テーラードジャケット 各種コートやアウターなどメンズ、レディース問わず品揃え豊富に取り揃えておりますのでぜひご覧になってください。セットアップ ビジネス フォーマル スーツ



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