ホワイトハウスコックス　財布

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商品詳細
約1年程使いました。両サイドが少し色が禿げています。全体的に細かな傷もついていますが札入れの表面の布などは破けたりはしておらず綺麗な状態です。財布形···三つ折り カードケース5枚の裏とコインケースの裏にも収納スペースがあります。色はネイビーです。
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