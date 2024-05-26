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【Whitehouse Cox】 ホワイトハウスコックス レザーブレスレット
商品番号 M43703909353
商品名

【Whitehouse Cox】 ホワイトハウスコックス レザーブレスレット
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本革のブレスレットです。編み込まれているので、シンプルですが存在感がありカッコいいです。使用頻度も少なく、大事に保管しておりましたので、ほつれなどはありません。よろしくお願い致します。カラー···ダークブラウン手首周り...16.5cm※綺麗だとは思いますが、あくまで個人保管、個人採寸ですので、その辺ご理解ください。#メンズアクセサリー#ブレスレット#本革
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