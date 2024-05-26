【Whitehouse Cox】 ホワイトハウスコックス レザーブレスレット

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商品詳細
本革のブレスレットです。編み込まれているので、シンプルですが存在感がありカッコいいです。使用頻度も少なく、大事に保管しておりましたので、ほつれなどはありません。よろしくお願い致します。カラー···ダークブラウン手首周り...16.5cm※綺麗だとは思いますが、あくまで個人保管、個人採寸ですので、その辺ご理解ください。#メンズアクセサリー#ブレスレット#本革
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