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【品】K18 12面トリプル　4.6g 17cm [769]
商品番号 S45684997570
商品名

【品】K18 12面トリプル　4.6g 17cm [769]
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 22,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

御覧頂きありがとうございます。購入前の注意点※値段設定ギリギリの為、値下げ不可※在庫の確認を致しますので、購入前にコメントお願い致します。※店頭販売しておりますので、多少細かいキズ等ある場合もございます。ご理解頂ける方は宜しくお願い致しますm(__)m■商品名：【中古品】K1812面トリプル■重さ：4.6g■長さ：17cm■幅約：約3.1mm前後■材質：K18■刻印：写真４枚目■金具：中折れ式■発送方法：らくらくメルカリ便宜しくお願いします。m(__)m管理番号[769]
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【品】K18 12面トリプル　4.6g 17cm [769]
K18 12面トリプルカット | 株式会社特撰すずき

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