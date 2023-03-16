【品】K18 12面トリプル　4.6g 17cm [769]

御覧頂きありがとうございます。購入前の注意点※値段設定ギリギリの為、値下げ不可※在庫の確認を致しますので、購入前にコメントお願い致します。※店頭販売しておりますので、多少細かいキズ等ある場合もございます。ご理解頂ける方は宜しくお願い致しますm(__)m■商品名：【中古品】K1812面トリプル■重さ：4.6g■長さ：17cm■幅約：約3.1mm前後■材質：K18■刻印：写真４枚目■金具：中折れ式■発送方法：らくらくメルカリ便宜しくお願いします。m(__)m管理番号[769]



K18 12面トリプルカット | 株式会社特撰すずき



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