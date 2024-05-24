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ブラッキー 067/SV-P PSA10 プロモ 長場雄　 nagaba
商品番号 O21457976431
商品名

ブラッキー 067/SV-P PSA10 プロモ 長場雄　 nagaba
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【nagabaプロモ　ブラッキーpsa10】1枚での出品です。連絡が取れる方で支払いが12時間以上かかる場合には連絡ができる方のみご購入お願いいたします。カードの状態は写真で確認をお願いします。また神経質な方の購入はお控えください。偽造カードへのすり替え防止のため返品は受け付けておりませんのでご了承くださいポケモンポケモンカードポケットモンスターPSApsaコレクションリーリエマリィアセロラカイポケカポケモンポケモンセンターフルメタルウォール裂空のカリスマ仰天のボルテッカードリームリーグソードシールドタッグボルトダブルブレイズ新たなる試練の向こうGXバトルブーストGXウルトラシャイニーオルタージェネシスタッグオールスターズシャイニースターv一撃マスター連撃マスター伝説の鼓動双璧のファイターcp123456ポケキュン伝説キラコレクション蒼空ストリームスターバースbox未開封マリィソニアルリナサイトウルチアかんこうきゃくコルニの気合いフウロカトレアヒガナカヒリユリーカカレンビッケライチベルサナホミカモミフヨウスイレンアセロラマオがんばリーリエ帽子リーリエメイブルーの探索シロナエリカのおもてなしスリーブデッキシールドデッキケースプレイマットプロモSRSSRURSAHRSAvvmaxchrpsaPSAレシラム\u0026リザードンピカチュウ\u0026ゼクロムミュウツー\u0026ミュウリザードンマリオルイージピカチュウ20thVMAXクライマックス白馬パドレックスvmaxはくばパドレックスvmaxsaシリーズS拡張パック白銀のランスカイブラッキーブラッキーexブラッキーEXSR白熱のアルカナセレナサポートふりそでガラルファイヤーvSA旧サポBWセンコウセンパイコウハイ151
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