ジャスティンデイビス マリア、スカルトップ

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マリアとスカルの二面性が楽しめる存在感抜群のペンダント。素材SILVER925/CUBICZIRCONIA仕上げいぶしサイズ縦約35mm×横約19mmジャスティンデイビス（JUSTINDAVIS）ONLINESTORECRYPTペンダント商品番号:SPJ5922¥71,500ギャランティ有り。ショップ袋有り。