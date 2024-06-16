ティファニー マリッジ リング 17.5号 pt950 3g 1.8mm 仕上済

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● ティファニーマリッジリング17.5号pt9503g1.8mm仕上済●指輪メンズ細めTIFFANY\u0026Co.4841A/指輪● コンディション：商品ランク 9 （下記参照）特記：新品仕上げを行っておりますので中古とは思えない程ピカピカです。○ ティファニーマリッジリングです。● サイズ：日本サイズ 約17.5号リング幅 約1.8mm ● 素材：pt950 重量：3g● 付属：本体、社外製ポーチorケース（在庫状況によりどちらか）● 管理番号 4841A ※出品しておりますお品はすべて鑑定を行ない本物のみ扱っております。※基本的に決済確認後、当日または翌日発送を心がけております。当方の都合でお時間を頂く場合があるため発送まで長めの期間を設定しております。※ご購入頂く前にプロフィールの注意事項をご覧ください。商品ランク表10・・・新品・未使用品・展示品9・・・ほぼ使用感がない新品同様の綺麗なお品、 ジュエリーに関してはほぼキズなど見受けられないお品8・・・わずかな使用感程度の非常に綺麗なお品 ジュエリーに関してはわずかなコキズ程度の非常に綺麗なお品7・・・美品。若干のスレやキズ、ヨゴレ程度の綺麗なお品 ジュエリーに関してはややコキズがある程度の綺麗なお品6・・・見た目綺麗だが所々に使用感、目立たない程度のキズやヨゴレのあるお品5・・・特に難は無いが普通に使用されたキズやヨゴレ、使用感があるお品4・・・やや強めの使用感がありキズやヨゴレのあるお品3・・・非常に使いこんであるお品または一部使用に問題のあるお品2～1・・ジャンク品レベル、使用不可部分のあるお品材質...プラチナカラー...シルバー