ヌメ革　手染め　コインケース　アンティーク　レッドブラウン

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姫路レザータンローを手染めし手縫いで仕上げました。完全ハンドメイドで一品物です。革製品は使えば使うほど自分に馴染みますそして世界に一つだけの自分のアイテムになってゆきます。同じカラーであっても手染めという染色法のため色味 模様 全てにおいて全く同じものは2度とできません。各々の商品のその革がもつ自然の模様 雰囲気はこの世でたった一つです。天然素材を使用しているため多少の傷等ございます。またステッチ等の歪みも多少あります。ご理解いただける方のみご購入いただければと思います。✴︎素材→姫路レザー（タンロー）✴︎color→アンティーク レッドブラウン折りたたみ時のサイズ 約85mm×85mm