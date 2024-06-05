ELISSA シグネット スクエアトップ シンプル 925 シルバー ヴィンテー

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商品詳細
#スリーマショップELISSAシグネットスクエアトップシンプルスターリングシルバーヴィンテージリング5.8g銀指輪クラシックメンズジュエリー10Y-J②□商品詳細【素材】スターリングシルバー【刻印】画像参照※画像が無いものは、刻印無しです。【サイズ】26.5号【重さ】5.9g【コンディション】アームにサイズ直しの跡あり※画像のケース・ディスプレーは付属しません。材質...シルバーカラー...シルバー
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