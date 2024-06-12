キーケース/FENDI/フェンディ/箱あり

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商品詳細
FENDIのキーケース箱、巾着あり写真よりフチの色はティファニーブルーのような少し緑にちかい感じです。見た目は割と綺麗ですが内側は擦れたあとなどありますので写真参照ください。神経質な方はご遠慮ください。即購入可能です。FENDIフェンディブランドハイブランドキーケース キーチェーン 鍵 カバーグリーン 緑 ティファニーブルー 派手 ファッション
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