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stussyデニムジャケットWASHED CANVAS SHOP JACKET
商品番号 P34696096165
商品名

stussyデニムジャケットWASHED CANVAS SHOP JACKET
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 16,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー:ブラック#ブルゾン#ワークジャケットサイズ:S着丈：66cm身幅:59.7cm袖丈:57.8cm2回ほどしか着ていないので、擦れや傷もなくとても綺麗な状態です。165cm〜173cmの方は丁度いいサイズ感で着れると思います。値下げ交渉は可能ですが大幅な値下げはできませんのでご了承ください。
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http://narcologia.ru/goods/conception120557.html
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