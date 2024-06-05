stussyデニムジャケットWASHED CANVAS SHOP JACKET

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商品詳細
カラー:ブラック#ブルゾン#ワークジャケットサイズ:S着丈：66cm身幅:59.7cm袖丈:57.8cm2回ほどしか着ていないので、擦れや傷もなくとても綺麗な状態です。165cm〜173cmの方は丁度いいサイズ感で着れると思います。値下げ交渉は可能ですが大幅な値下げはできませんのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/cotton784161.html
http://narcologia.ru/goods/conception120557.html
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