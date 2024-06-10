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ダンヒル dunhill カードケース 定期入れ ブラウン レザー ケース 元箱
商品番号 Y71140211708
商品名

ダンヒル dunhill カードケース 定期入れ ブラウン レザー ケース 元箱
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 2,262 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダンヒルのカードケースとなります。商品の状態はUSED品ですが、非常に綺麗な商品です。使用用途としましては、カードケース、名刺入れになると思います。収納力としては、外ポケット×1、カード入れ×2、フリーポケット×1があります。※出品画像には写っておりませんが、元箱と袋が付属します。必ずプロフィール欄をご覧いただいてから購入をご検討ください。梱包方法は商品にプチプチを巻き付けて、防水袋へ梱包して発送いたします。ご検討をよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/Adder740275.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation103221.html
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