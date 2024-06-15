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dior men リング
商品番号 B49940010601
商品名

dior men リング
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 7,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大阪の阪急メンズ館購入です。サイズはSです。レシートが見つからなくて購入日は分からず、2020年くらいに購入したと思います。使用に伴う小傷はございますが、使用した回数は少なく比較的綺麗な状態だと思います。箱の反射で色味が分かりずらいので、5枚目でご確認ください。写真にあるもので付属品は全てです。
http://narcologia.ru/goods/Taipei173171.html
http://narcologia.ru/goods/browse361291.html
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