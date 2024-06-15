dior men リング

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大阪の阪急メンズ館購入です。サイズはSです。レシートが見つからなくて購入日は分からず、2020年くらいに購入したと思います。使用に伴う小傷はございますが、使用した回数は少なく比較的綺麗な状態だと思います。箱の反射で色味が分かりずらいので、5枚目でご確認ください。写真にあるもので付属品は全てです。