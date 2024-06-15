サンローランメンズ二つ折り財布

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！新品購入後3年ほど使用しました。使用感がありますので、神経質な方はご遠慮ください。○アイテムSAINTLAURENTPARISサンローランパリ二つ折り財布サイフウォレットキャビアスキンブラック黒エディ期エディスリマン メンズ レディース○サイズタテ9.5cmヨコ11cmマチ2cmご銭入れ×1札入れ:×2カード入れ×4フリーポケット×2○カラー黒 ブラック○素材レザー本革ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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