オニキス調マット・ブラック・スクエアリング[ 14 号 ...

ご覧頂きありがとうございます。こちらはオニキス調のブラックスクエアリングになります。マットな表面仕上げの正方形になっており、存在感があります。リング幅も太く高級感がある仕様となります。古代インドでオニキスは悪霊から身を守るお守りとして用いられました。キリスト教では祈りの際に使うロザリオの素材として使われています。外部からの嫉妬・妬みなどの邪気を祓うだけでなく,自身の内なる悪い感情をもオニキスの黒い闇に閉じ込め,トラブルに巻き込まれないよう身を守る力があるとされています。トムウッドやマルジェラのリングと遜色ない完成度なので、お好きな方は是非。デザインがシンプルなのでコーディネートに取り入れやすくどなたでもお使い頂けます。*他にも異なる組み合わせ,サイズ違いなど関連商品も出品しております。*説明文下の[出品者]をポチッとして頂くと全ての商品をご覧いただけます！インディアンジュエリーや、メキシカンジュエリーが好きな方にオススメです。韓国ファッションやストリート、ブラックコーデ、セットアップなどにも合うデザインです。リングはステンレス製なので汗・水に強く錆びません。お手入れも簡単です。ホーセンブース、LAVER、ジャムホームメイド、トムウッドなど好きな方にもオススメです。【サイズ】14号（日本サイズ）印台部分 14×14mm————————————————※海外輸入品のため小傷がある場合が御座います。神経質な方はご購入をお控えください。————————————————＊値下げ不可＊購入前コメントは不要です。#フォロー割実施中！#メンズ#レディース#アクセサリー#サイズ #誕生日 #記念日 #贈り物 #プレゼント#シルバ−925#ステンレス316L#チタン #チェーン #リング #指輪 #ブレスレット #ペンダント#ネックレス#ブラック #ゴールド#シルバー#オニキス 5N13



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