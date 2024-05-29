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【極美品】定価8.7万 Stone Island ストーンアイランド MA-1
商品番号 X39384493317
商品名

【極美品】定価8.7万 Stone Island ストーンアイランド MA-1
ブランド名 ストーンアイランド
特別価格 税込 22,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★★多数出品中！他の商品も是非ご確認ください！★★【ブランド】StoneIslandストーンアイランド【商品名】確実正規品人気モデル型番651543927SOFTSHELL-RWITHPRIMALOFT®INSULATIONTECHNOLOGYLogoWappenロゴワッペンソフトシェルRプリマロフトインサレーションテクノロジーMA-1ジャケットブルゾンジップジップアップダブルジップナイロンミリタリー中綿【カラー】カーキkhakiグリーンGreen緑色【サイズ】S※実寸M相当着丈：65cm身幅：52cm肩幅：45cm袖丈：64cm【状態】数回着用のみの美品※細かいスレ・薄汚れ等はご了承ください【定価】86,900円【コメント】ストーンアイランドの人気モデルである、ロゴワッペンジップアップMA-1ジャケットです。過去にストーンアイランド正規取扱店にて購入した確実正規品です。正規品の証にタグをご確認ください。トレンド感のあるやや明るめのカラーのナイロンジャケットなので、ガシガシ着用いただけます。斜めのジップや、ダブルジップなどのデザインもモード感があります。またプリマロフトの中綿ジャケットで、サラッとしていて軽くて暖かく、ここからの季節の軽い羽織にぴったりです。数回着用のみの美品状態です。ただし細かいスレ・薄汚れ等はご了承いただける方のみご購入ください。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper984209.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper500509.html
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