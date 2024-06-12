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モッズスーツ　洋服の並木　オーダースーツ
商品番号 P17443033699
商品名

モッズスーツ　洋服の並木　オーダースーツ
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大学の入学式用に4年前にオーダーしましたが、コロナで入学式がなくなってしまいモッズもやめてしまって一度しか袖を通していません。かっこよく着ていただける方にお譲りしたいです。ジャケット肩幅　約40cm身幅　約42cm袖丈　約57cm着丈　約63cmパンツウエスト　平置き　約38cm股上　約24cm股下　約68cm裾幅　約18cm季節感···春、秋、冬洋服の並木
http://narcologia.ru/goods/parenthesis163444.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual922246.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic625312.html
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