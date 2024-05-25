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メテオライト(ギベオン隕石)ダビデペンダントM size
商品番号 H30998671950
商品名

メテオライト(ギベオン隕石)ダビデペンダントM size
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 5,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パワーストーンネックレスになります！とても付けやすいデザインになっており、とても高価で貴重なギベオン隕石を使った六芒星トップになります！両面使用になっておりとても貴重な物となります！ネットでは定価45000円はくだらな品になります！資金が必要なため特価で出品致します！是非早い者勝ちなので是非ご検討ください！材質···その他金属
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