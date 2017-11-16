ティファニー ハードウェア シルバーリンクブレスレット ラージ TIFFANY

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ティファニー ラージリンクブレスレットスターリングシルバーリンクサイズラージ手首周りのサイズラージ(手首周りの長さ159–171mm)定価 335,500円購入先 ティファニー銀座店(2023年6月)付属品 完備(BOX2個付けます。写真でご確認ください)状態 新品 試着のみ商品説明および詳細について華麗に立ち向かうニューヨークの女性のスピリットを体現した、破壊的なエレガンスをまとうティファニーハードウェア。ニューヨークの都会的な鋭さを捉えたゲージリンクの大胆なチェーンが、存在感を放ちます。