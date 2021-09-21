JOHN FOSTER × ZERBINO セットアップ M ネイビーストライプ

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商品詳細
※他のアパレル関連商品もこちらからごらんください。#KY#KYHOUSE#ky【ブランド】JOHNFOSTERジョンフォスター×ZERBINOセルビーノ【色】ネイビー 紺色【特徴】セットアップ、ネイビーストライプ、モヘヤ（アンゴラ）混、ジャケット総裏・総柄・段返り、パンツ両サイドに調節ベルト付き【サイズ】M【実寸】〇ジャケット肩幅：43cm 身幅：49cm 袖丈：60cm 着丈：72cm 〇パンツウエスト：82cm ヒップ：98cm 股上：27cm 股下：71cm ワタリ：31.5cm 裾幅：19cm 平置きでの素人採寸となります。多少の誤差はご容赦ください。【素材】写真にてご確認ください。【状態】目立った傷や汚れのない良い状態ですが、あくまでも中古品であるということをご理解いただいたうえでご購入くださいますようお願いいたします。※商品管理番号‥A018994112※他のアパレル関連商品もこちらからごらんください。#KY#KYHOUSE#ky
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