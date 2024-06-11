ステットソン　キムタク　ビィンテージ　ジョニーデップ　ウィペット

ステットソンのビィンテージハットです！色もグレー黒で良く木村拓哉さんが定番で被られてるタイプです！ジョニーデップも良く着用されてますステットソン ウィペットサイズ 58位多少の値下げはさせて頂きますねステットソンビィンテージキムタク木村拓哉野口強ハットさんタクキムタク私物マインデニムラグスマックレガーヒステリックグラマージョニーデップ



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