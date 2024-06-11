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ステットソン　キムタク　ビィンテージ　ジョニーデップ　ウィペット
商品番号 X91739012130
商品名

ステットソン　キムタク　ビィンテージ　ジョニーデップ　ウィペット
ブランド名 ステットソン
特別価格 税込 14,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ステットソンのビィンテージハットです！色もグレー黒で良く木村拓哉さんが定番で被られてるタイプです！ジョニーデップも良く着用されてますステットソン　ウィペットサイズ　58位多少の値下げはさせて頂きますねステットソンビィンテージキムタク木村拓哉野口強ハットさんタクキムタク私物マインデニムラグスマックレガーヒステリックグラマージョニーデップ
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