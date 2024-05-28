スーツ　大きいサイズ　イタリア製　紺　紫　ストライプ　セットアップ　ジャケット

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商品詳細
カラー···ブルー季節感···春、夏、秋、冬イタリア製生地のスーツ上下です。サイズアウトのため出品します。長崎市内のお店でイージーオーダーしたものです。数年使いましたが、痛みも少なく、美品と思います。濃紺に紫の細いストライプが入っています。三つボタン、サイドベンツ、スラックスのすそはシングルです。左内ポケットに筆記体のネームが刺繍されておりますが、そのままで発送します。スラックスの左後ろのポケットのボタンがありませんので、似たようなボタンをお付けします。平置き素人採寸です。ジャケットは、肩幅54、総丈80、身幅63、ウエスト118。スラックスは、ウエスト109、ヒップ120、股上31、股下74、すそ幅23、総丈103。
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