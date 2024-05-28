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アリゾナフリーダム　唐草　バングル
商品番号 R94286469471
商品名

アリゾナフリーダム　唐草　バングル
ブランド名 アリゾナフリーダム
特別価格 税込 1,819 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#アリゾナフリーダム#バングル#シルバーアクセサリー#太陽#唐草【定価の半額以下で出品中】3年ほど前に購入し、半年ほど使用しました。シルバークロスで磨きましたので傷、汚れは少ないですが歪みがあります。画像をご確認いただき、ご了承頂ける方のみご購入ください。サイズは画像の7枚目をご参考ください。トラブル防止のため、返品対応は行っておりません。アクセサリー材質···シルバーカラー···シルバー
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