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Node by KUDO SHUJI R-60 リング 指輪 ＄ ＊
商品番号 B55134052636
商品名

Node by KUDO SHUJI R-60 リング 指輪 ＄ ＊
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 5,294 円
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商品詳細

NodebyKUDOSHUJIノードバイクドウシュウジR-60リング指輪COLOR:シルバーSIZE:実寸:12号素材:シルバー925状態:中古になりますが、大きなダメージはないです。収納ボックス付きになります。・即購入OKです♪・佐川急便の宅配や、クロネコヤマトのネコポス等で送料無料で配送致します。（沖縄、離島は定形外）#GJNode#GJ小物材質...シルバーカラー...シルバー
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