Wtaps BRASCO/JACKET.FIELD.NYLON.TAFFETA

■wtapsBRASCO/JACKET.FIELD.NYLON.TAFFETA■サイズ:M、カラー:ネイビー■2010AWリリース、定価43050円■着丈約60、胸幅約54、袖丈肩～約70センチ(素人採寸)■WTAPS、Neighborhood、FCRB、Nike、supreme、adidas、FPAR、スケート、KITH、UNDERCOVER、VANS、バイカー、エッセンシャル、ダンク、ドーバー、シュプリーム、ダブルタップス、Palace、ハリウッドランチマーケット、フラグメント、ユナイテッドアローズ、ビームス、トラヴィス、オフホワイト、スヌーピー、レブロン・ジェームズ、ミハラヤスヒロ、ディズニー、クイックシルバー、イージー、テンダーロイン、アトモス、グローバーオール、ティンバーランド、UNITEDARROWS、イージー、ロンハーマン、ペイズリー、FREDPERRY、グローバーオール、COMMEdesGARCONS、グラント・ヒル、TAKEOKIKUCHI、BURBERRY、クラークス、FILA、UNITEDARROWS、ティファニー、ティンバーランド、ラルフローレン、CONVERSE、アディダス、エデフィス、アンディ、アトモス、ユニオン、チャンピオン■状態は良いですが、古着のためご理解のある方よろしくお願いします。