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ヒロアン　HIROAN 二つ折財布　黒　新品
商品番号 P71814136520
商品名

ヒロアン　HIROAN 二つ折財布　黒　新品
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 1,786 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後未使用で保管していました。折りたたんだ状態で　横11縦9.5HIROANらしいしなやかで上質なレザーを薄く削いでいるので厚みが普通の財布の半分くらいの感覚でスラックスの後ろポケットに入れた際もスッキリと見えます。財布形···二つ折りカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革
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