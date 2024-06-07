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エストネーション メンズ スーツ セットアップ 46 M ブラック ストライプ
商品番号 W55333826119
商品名

エストネーション メンズ スーツ セットアップ 46 M ブラック ストライプ
ブランド名 エストネーション
特別価格 税込 8,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ESTNATIONエストネーションメンズスーツセットアップ46Mサイズブラックストライプ【ジャケット】肩幅44cm身幅46cm着丈71cm袖丈61cm【スラックス】ウエスト42cm股上25cm股下72cmわたり幅25cm裾幅16cm先日にメルカリで購入したのですが、届いて試着してみたらサイズが合わなかったため、泣く泣く出品します。（定価は7万円前後で、状態は【未使用に近い】の商品を購入しました）サイズ感としては、165cm～170cm・60kg前後くらいの方におすすめです。カラーはブラックで、薄くホワイトのストライプが入っています。2ボタンで夏以外の3シーズンは使えそうです。クローゼットで吊って保管しているので、シワや折りたたんだ跡を極力残さないよう心がけております。また、我が家には喫煙者・ペットはおりません。☆ご購入前に必ずプロフィールをご確認下さい。季節感···春、秋、冬カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/subtropical155501.html
http://narcologia.ru/goods/freshman875556.html
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