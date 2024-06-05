OAMC ブルゾン 20SS 46 ネイビー ポリエステル

他に欲しい物が出来たため出品いたします。近日中に売り切りたいため、価格交渉も受付します。OAMCオーエーエムシーOVERALLMASTERCLOTHブルゾン 20SSOAMQ421101OQ443500サイズ 46着丈：約65ｃｍ肩幅：約53ｃｍ袖丈：約61ｃｍ身幅：約64ｃｍ裾幅：約63ｃｍOAMC（オーエーエムシー）とは、2014年に設立し、シュプリーム（SUPREME）の元ヘッドデザイナーであるルーク・メイヤーが手掛けるフランスパリを拠点としたメンズブランドです。現在、ルーク・メイヤーは妻のルーシーとともにジルサンダー（JILSANDER）のクリエイティブディレクターも務めています。neonsigntogaunusedjiedaneedlesdairikumaisonmargieratomfordbeamssacaijohnlawrencesullivanyohjiyamamotocommedesgarçonscontenastoresullentokyojilsanderamanojakuourlegacyoamcy/projectwalesbonnerPETERDOroldskovuniqlouniqloulemairepradadriesvannotenaries/acne/affix/afterhomework/allege/auralee/burberry/comoli/cmmnswdn/dairiku//delada/doublet/digawel/essay/eytys/facetasm/fumitoganryu/gmbh/gourmetjeans/hedmayner/isseymiyake/kidill/kikokostadinov/kozaburo/lownn/littlebig/labrat/landlord/martinrose/magliano/midorikawa/marni



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