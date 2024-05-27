未使用タグ付き【TATRASメンズジップアップブルゾン】タトラス

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＊未使用タグ付きタトラスのメンズジップアップブルゾンです。BEAMSで購入。合わせやすい黒のコットン素材です。ダブルジップアップなので下からも開きます。タイトなシルエットなので綺麗めの着こなしもできると思います。商品No:MTA18S8036サイズ:04カラー:BLACK定価:39,000+税素材:本体綿100%別布綿82%ナイロン16%ポリウレタン2%フードなし裏地なしポーランド製素人採寸ですが肩幅45㎝身幅52㎝身丈66㎝袖丈65㎝＊商品サイズは04です。サイズについては、公式にてご確認ください。＊折りたたんでの発送となります＊即購入大歓迎です#TATRAS#タトラス#タトラスメンズ#ブルゾン#アウター#ジップアップ#ジャケット