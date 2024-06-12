Coldfeet 4life ベルト

オンラインで購入しましたが、使う機会があまり無い為出品します。使用回数4回ほどサイズは32inchです。2枚目の画像にある番号順で、上から4番目のベルトです。Sankuanzなど好きな方いかがでしょうかcoldf33t



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