正規品廃盤ヴィンテージ金ルイ ヴィトン M62223ポルトシェキエ二折財布小切手

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商品詳細
【中古】LOUISVUITTONルイヴィトンM62223ポルトシェキエモノグラム二つ折り小切手 札入れ長財布ブラウンモノグラム 1987年 ヴィンテージ 871ETフランス製 美品商品名モノグラム二つ折り札入れ長財布カラーブラウン素材 モノグラムサイズW約19.5cmxH約10.5cmxD約0.5cm仕様開閉式：フラップカードポケットx4札入れx1フリーポケットx2付属品なしカラー···ゴールド金具財布形···長財布素材···本革
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