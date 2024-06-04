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正規品廃盤ヴィンテージ金ルイ ヴィトン M62223ポルトシェキエ二折財布小切手
商品番号 K75911539357
商品名

正規品廃盤ヴィンテージ金ルイ ヴィトン M62223ポルトシェキエ二折財布小切手
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 6,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【中古】LOUISVUITTONルイヴィトンM62223ポルトシェキエモノグラム二つ折り小切手　札入れ長財布ブラウンモノグラム　1987年　ヴィンテージ　871ETフランス製　美品商品名モノグラム二つ折り札入れ長財布カラーブラウン素材　　　モノグラムサイズW約19.5cmxH約10.5cmxD約0.5cm仕様開閉式：フラップカードポケットx4札入れx1フリーポケットx2付属品なしカラー···ゴールド金具財布形···長財布素材···本革
http://narcologia.ru/goods/parenthesis538044.html
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