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ニューエラ　キャップ　59fifty
商品番号 L68243291046
商品名

ニューエラ　キャップ　59fifty
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,440 円
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商品詳細

チーム…サンディエゴ・パドレスカラー…ブラウン・イエローサイズ…71/4（57.7センチ）一般男性サイズ形···ベースボール半年ほど前に購入しましたが、1ヶ月使用しましたがサイズが自分に合わなかったので出品します。綺麗な状態です。値段交渉あり
http://narcologia.ru/goods/freshman815856.html
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